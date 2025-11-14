Giornata delle Vittime della Strada, si celebra il 19 novembre 2025: iscrizioni entro il 18 all’evento di formazione sulla sicurezza stradale

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza organizza una giornata-evento di formazione in materia di educazione e sicurezza stradale.

L’evento si svolgerà presso il Teatro Don Bosco di Roma, in cui avranno luogo attività, rappresentazioni e dibattiti fra studenti e ospiti istituzionali diretti a diffondere la cultura in materia di educazione e sicurezza, anche al fine di prevenire i rischi connessi all’incidentalità stradale.

L’iniziativa, rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, si terrà il giorno 19 novembre 2025 e potrà essere seguita in diretta streaming, a partire dalle ore 10.00, attraverso il seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=-fjywmkgWV0

Le Istituzioni scolastiche interessate alla partecipazione da remoto, potranno comunicare l’adesione entro il 18 novembre 2025 all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

