Giornata mondiale autismo, Mattarella inaugura PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Lo ha fatto inaugurando, a Monza, la seconda sede (dopo quella di Cassina dè Pecchi) di PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici.

“Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno – ha dichiarato Mattarella – ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare” riporta l’Ansa.

Al Presidente sono state fatte visitare le cucine del locale e mostrato come si lavori in assoluta sicurezza, i prodotti per le pizze, la mozzarella di bufala e il pomodoro vengono da terreni confiscati alla criminalità organizzata così come il vino. I ragazzi che lavorano nel locale hanno accolto la maggiore personalità del nostro paese con il coro “Mattarella uno di noi”, frase stampata anche sul grembiule che gli hanno regalato.

Presente all’inaugurazione anche il cantante Elio del gruppo Elio e le Storie tese, insieme al figlio autistico Dante. Con entrambi, il Presidente si è intrattenuto un po’ a chiacchierare.