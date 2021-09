Giornata mondiale del cuore: la facciata di Montecitorio stasera in rosso

La Camera dei deputati partecipa alla Giornata mondiale del cuore, prevista per oggi, mercoledì 29 settembre. Per l’occasione, la parte superiore della facciata di Palazzo Montecitorio si illumina di rosso dalle 20 di questa sera fino all’una del 30 settembre. La Giornata mondiale del cuore è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu e la Camera ha già partecipato alle ultime edizioni del 2019 e 2020.

La Giornata mondiale del cuore è una campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari, promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation attraverso una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali che, insieme, sostengono l’impegno della società medica e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 Paesi.