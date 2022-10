Giornata mondiale del docente, Bianchi: “Ringrazio tutti i nostri docenti che sono sempre di più persone di riferimento per i nostri ragazzi”

In occasione della Giornata mondiale del docente che cade oggi, 5 ottobre, il Ministro dell’Istruzione uscente Patrizio Bianchi ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook per ringraziare chi ogni giorno vive la scuola.

“Nella Giornata mondiale degli Insegnanti voglio ringraziare tutti i nostri docenti, che, in quest’epoca digitale, sono sempre di più persone di riferimento per i nostri ragazzi. I docenti non solo diffondono il sapere e la conoscenza: aiutano le nostre studentesse e i nostri studenti a crescere liberi e responsabili”, ha scritto Bianchi.

La diretta della Tecnica della Scuola

È tempo di dire grazie a… è il tema della giornata mondiale degli insegnanti 2022 firmata La Tecnica della Scuola, che celebra i docenti con un evento social ricco di ospiti.