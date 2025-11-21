Giornata mondiale della Tv, i giovani di oggi la guardano ancora. Smart tv e streaming: ecco le loro preferenze

Il 21 novembre si celebra la Giornata mondiale della televisione. Ma che rapporto hanno i giovani di oggi con gli schermi televisivi? Secondo un’indagine condotta dall’Osservatorio ‘Giovani e Media’ del portale Skuola.net, le nuove piattaforme non hanno sostituito completamente la Tv. Su 3 giovani, solo 1 non fruisce mai dei tradizionali canali.

Sono le smart Tv il mezzo preferito per accedere a Netflix e le altre piattaforme che offrono contenuti a pagamento. Il 45% dei giovani le preferisce a computer, smartphone tablet, dato in aumento rispetto al 2022.

Il 40% dei ragazzi utilizza streaming a pagamento almeno una volta a settimana, il 29% tutti i giorni. La piattaforma di riferimento rimane Netflix (55%) seguita da Amazon Prime Video (50%), RaiPlay e Disney+ (32%). I canali Rai e Mediaset con il 40% restano i preferiti dai giovani, seguiti dal gruppo Discovery (28%).

E a livello di contenuti, cosa guardano i giovani? Le serie Tv comandano con il 50% delle preferenze, poi i film (43%), lo sport (25%) e l’informazione (24%). Ma per il 30% di loro c’è bisogno di più film e per il 26% più documentari.

Anche per lo streaming rimangono le preferenze di serie Tv (53%) e film (52%). L’orario preferito è invece quello dopo le 18 (71%), specie in prima serata (43%). Infine, un 39% dei giovani ha affermato che spesso tiene la Tv accesa per fare compagnia.