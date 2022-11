Giornata nazionale della sicurezza delle scuole, si celebra il 22 novembre: le iniziative di Cittadinanzattiva

Nel 2015, con la Legge de La Buona Scuola, è stata istituzionalizzata la Giornata nazionale della sicurezza delle scuole, che viene celebrata ogni anno il 22 novembre.

La Giornata, ricordiamo, è stata promossa da Cittadinanzattiva già dal 2002, nell’ambito del programma nazionale Impararesicuri, per non dimenticare le vittime dell’insicurezza degli edifici scolastici e per attivare il protagonismo degli studenti e delle scuole in merito ai rischi naturali e non presenti sul proprio territorio, ed acquisire informazioni e strumenti necessari per adottare procedure e comportamenti corretti per prevenire o fronteggiare tali rischi.

“Dai voce alla sicurezza e alla sostenibilità” è il titolo della XX Giornata che Cittadinanzattiva promuove a Roma e in contemporanea in altre realtà locali, attraverso le sue sedi territoriali. L’appuntamento nazionale per la ventesima edizione della Giornata si terrà a Roma, il prossimo 21 novembre dalle ore 11 alle ore 12:30, presso l’aula magna dell’I.I.S. Einaudi di Via Santa Maria alle Fornaci.

L’iniziativa vedrà protagonisti studenti e studentesse che, attraverso audio e video messaggi, diranno la loro su cosa fare in merito al rischio sismico ed idrogeologico e al cambiamento climatico, anche attraversorichieste e proposte specifiche agli interlocutori ed istituzioni presenti, fra cui il Dipartimento nazionale della Protezione civile, da sempre al fianco di Cittadinanzattiva sul tema della sicurezza delle scuole e del territorio, l’Associazione nazionale Dirigenti scolastici ed Alte professionalità della scuola (ANP), il Ministero dell’Istruzione, un esperto climatologo.

Tra le altre iniziative, segnaliamo la puntata del 10 novembre di Che giorno è, in onda su Radio1 Rai, in cui si è commentata la situazione della regione Marche, in cui alcune scuole sono state chiuse a causa delle scosse sismiche.

Cittadinanzattiva propone anche il video Prepariamoci, realizzato con gli studenti dell’Aquila, su come comportarsi in caso di terremoto.