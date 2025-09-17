Giornate del Cinema per la Scuola 2025: tre giorni di proiezioni, laboratori e incontri a Palermo

Dal 24 al 26 settembre Palermo ospiterà la terza edizione delle Giornate del Cinema per la Scuola, iniziativa nazionale promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. L’evento è organizzato in collaborazione con ANEC, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Liceo Scientifico Galileo Galilei.

La manifestazione, dedicata a docenti, dirigenti scolastici, operatori culturali e professionisti del settore, si svolgerà ai Cantieri Culturali alla Zisa con un ricco calendario di appuntamenti tra masterclass, laboratori e proiezioni. L’apertura ufficiale è prevista mercoledì 24 settembre alle 16, al Cinema Vittorio De Seta, alla presenza di esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo cinematografico. Tra gli ospiti speciali il regista Riccardo Milani, il regista Vincenzo Alfieri con il cast di 40 secondi, film ispirato alla storia di Willy Monteiro Duarte, e altri protagonisti della scena nazionale.

Il programma comprende seminari e laboratori a cura di importanti realtà come Biografilm Festival, Fondazione Cineteca di Bologna, Giffoni Film Festival e Cinemovel Foundation, oltre a un focus sull’uso dell’animazione audiovisiva in classe. Novità di questa edizione sono lo Spazio Scuole e lo Spazio Enti, luoghi aperti di confronto e condivisione di esperienze educative. Due gli eventi speciali che intrecciano letteratura e cinema: Lo Scuru. Dal romanzo al grande schermo e Il Maestro e Margherita. Il linguaggio dell’arte come resistenza.

Le Giornate ospiteranno inoltre incontri di progettazione partecipata promossi dai due Ministeri e quattro proiezioni speciali in anteprima, insieme alla presentazione dei listini delle principali case di distribuzione italiane e internazionali. A chiudere la manifestazione, venerdì 26 settembre, la cerimonia del Premio CIPS, che premierà docenti e studenti con un simbolico “red carpet al contrario”, dove saranno attori e registi a consegnare i riconoscimenti.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.giornatecinemascuola.it/programma.