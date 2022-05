Gita scolastica nel Veneto: mosaici vietati a 5 bambini che non seguono le lezioni di religione

Cinque alunni di una scuola primaria di San Donà di Piave in provincia di Venezia non entrano nel Duomo della cittadina insieme con i compagni perché non seguono le lezioni di religione.

Quanto accaduto nel piccolo centro veneto è davvero curioso e rappresenta forse un paradosso del “politicamente corretto” portato alle sue estreme conseguenze.

I docenti di due classi di una scuola primaria organizzano una visita didattica che prevede anche una tappa all’interno del duomo per ammirare alcuni mosaici realizzati da padre Marko Rupnik, teologo e artista sloveno.

Arrivati al duomo, però i docenti decidono che i 5 alunni che non frequentano le lezioni di religione non possono entrare nel duomo: “I mosaici rappresentano scene dell’eucarestia – spiegano – è meglio evitare”.

Due genitori di altrettante alunne denunciano il fatto e il caso anima subito le discussioni fra gli abitanti della cittadina.

Cosa dire?

Intanto che, forse, l’eccessiva cautela dei docenti e degli operatori scolastici di San Donà ma anche di tutta Italia e causata anche dal fatto che spesso ci si deve “tutelare” dalle proteste più o meno legittime di genitori, nonni e altri familiari.

Forse sarebbe bastato illustrare alle famiglie il programma della visita e acquisire il loro esplicito consenso, oppur si sarebbe potuto evitare di portare tutta la classe all’interno del Duomo scegliendo quindi una meta diversa.

Certo è che, ormai, molto spesso a scuola i docenti sono presi fra due fuochi e, qualunque decisione prendano, rischiano di trovarsi nell’ “occhio del ciclone” di polemiche e proteste più o meno sensate.