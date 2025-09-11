Gite d’istruzione, uscite scolastiche e visite guidate: le novità introdotte dal decreto n° 75 del 2025

Fra gli argomenti contenuti nel decreto scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 4 settembre 2025, è stata introdotta la problematica delle gite d’istruzione, delle uscite scolastiche e delle visite guidate, in previsione d’incrementare la sicurezza degli studenti e del personale scolastico accompagnatore.

Piano Triennale Offerta Formativa

Con l’entrata in vigore del DPR 275 del 1999 gli organi di gestione delle scuole, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, in riscontro all’offerta formativa, possono organizzare delle gite d’istruzione, delle uscite scolastiche e delle visite guidate, in coerenza con gli obiettivi generali di ciascun tipo e indirizzo di studio.

Sicurezza nei servizi di trasporto

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche, in questo senso è consigliato ai dirigenti scolastici, responsabili delle gare d’appalto, di attenzionare gli operatori che garantiscono le maggiori condizioni di sicurezza dei veicoli e delle competenze dei conducenti, oltre che i sistemi di accessibilità per gli studenti con disabili.

Contratti servizi di trasporto

Con il decreto 75 del 2025 modificando l’art. 108 del decreto 36 del 2023, è stato disposto, che nell’aggiudicazione degli appalti, i contratti concernenti i servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, rientrino nel criterio di “alta intensità di manodopera” incidendo al massimo per il 30% nella gara d’appalto e per il 70 % sulla qualità e sicurezza.

Requisiti tecnici richiesti per i mezzi

Alla luce di quanto disposto dal decreto suddetto è necessario e opportuno che i mezzi di trasporto siano efficienti e in condizione di garantire una sicurezza per tutti i passeggeri, compreso i soggetti disabili; sicurezza consistente nel possesso:

• Di un sistema frenante assistito oltre a altre tecnologie di sicurezza;

• Di una documentazione che accerti l’avvenuta revisione e la relativa manutenzione del mezzo.

Fermo restante che gli autisti siano ben preparati per il trasporto di minori e che rispettino i tempi di guida con il riposto previsto dalla legge.

Compiti delle scuole

Con riferimento alle disposizioni del decreto 75/2025, le scuole, nell’ambito della loro autonomia e responsabilità, dopo aver programmato eventuali gite d’istruzione, uscite scolastiche e/o visite guidate, dopo aver proceduto alla selezione dei fornitori, hanno il compito di verificare preventivamente: i requisiti tecnici e assicurativi dei mezzi e accertare il possesso dei documenti prima della partenza al fine di ridurre il rischio di incidenti e garantire viaggi sicuri ed efficaci.

Entrata in vigore

Le disposizioni per le gite d’istruzione, uscite scolastiche e/o visite guidate entrano in vigore già dall’anno scolastico 2025/2026 appena iniziato secondo quando indicato dall’art. 8 del suddetto decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre del 2025.