Diretta video

Gite scolastiche, per i docenti vanno abolite: ne parliamo con Maggi, Grassucci e Costarelli

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
16.05.2026

Gite scolastiche, Costarelli (Anp Lazio): “Anche se aumentassimo la retribuzione dei docenti, la responsabilità resterebbe altissima”

Sara Adorno
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Ridefinire il quadro giuridico

La tragica morte di uno studente caduto dal balcone di un albergo a Lignano Sabbiadoro ha riacceso il dibattito sulle gite scolastiche, tema al quale La Tecnica della Scuola ha dedicato una puntata di Scuola Talk chiamando a confronto tre voci diverse: quella dei docenti, rappresentata da Andrea Maggi, quella degli studenti con il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci, e quella dei dirigenti scolastici con la presidente di Anp Lazio Cristina Costarelli. La discussione si è concentrata sul peso delle responsabilità civili e penali che grava sugli insegnanti durante i viaggi di istruzione, e i numeri parlano chiaro: su oltre mille docenti intervistati, tre su quattro vorrebbero abolire le gite, e più della metà ha dichiarato di non voler partecipare nemmeno a fronte di una retribuzione adeguata.

Ridefinire il quadro giuridico

“Apprezzo la coerenza di chi dice che non è una questione di soldi, ma di responsabilità. Anche se aumentassimo la retribuzione, i profili di responsabilità resterebbero altissimi. Il docente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare un infortunio, il che significa che, teoricamente, la notte non dovrebbe dormire per presidiare i corridoi. Le soluzioni sono due: ridefinire il quadro giuridico della responsabilità o identificare figure specifiche, diverse dai docenti, dedicate esclusivamente alla sorveglianza notturna”.

Gite scolastiche

Gite scolastiche, Costarelli (Anp): “Se un ragazzo porta alcol o sostanze in valigia, la colpa è sua e della famiglia che non lo ha educato”

Gite scolastiche, Maggi: “Non c’è remunerazione adeguata per i docenti: sfido chiunque a lavorare 24 ore gratuitamente”

Gite, i docenti non vogliono più accompagnare gli alunni ma Erasmus+ propone viaggi lunghi e studenti “selezionati”: in questo caso? – SONDAGGIO

Gite scolastiche, per i docenti vanno abolite: troppe responsabilità e pochi soldi. GUARDA IL VIDEO con Maggi, Grassucci e Costarelli

Gite, Maggi: “Vanno boicottate, i docenti sono colpevoli fino a prova contraria. Nessuno farebbe straordinari gratis con responsabilità”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Gite scolastiche, Costarelli (Anp Lazio): “Anche se aumentassimo la retribuzione dei docenti, la responsabilità resterebbe altissima”

Sara Adorno

Classi difficili a scuola: come capire le dinamiche? Il metodo dedicato ai docenti

Redazione

Matematica scuola primaria, come riuscire a non farla odiare? Giochi e attività per aumentare la motivazione

Redazione

Matematica, troppi errori? Ecco come gestire la frustrazione

Redazione
vai alla ricerca avanzata