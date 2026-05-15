Gite scolastiche, Costarelli (Anp): “Se un ragazzo porta alcol o sostanze in valigia, la colpa è sua e della famiglia che non lo ha educato”

Indice Più responsabilità alle famiglie

Un ragazzo morto dopo essere caduto dal balcone di un albergo a Lignano Sabbiadoro: è questa la tragedia che ha riportato al centro dell’attenzione il tema delle gite scolastiche, al quale La Tecnica della Scuola ha dedicato una puntata di Scuola Talk. Il docente Andrea Maggi, il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci e la presidente di Anp Lazio Cristina Costarelli hanno discusso delle responsabilità civili e penali che scoraggiano sempre più insegnanti dal partecipare ai viaggi di istruzione, e i dati raccolti in un sondaggio su oltre mille docenti lo confermano: il 75% è favorevole alla loro abolizione, e più della metà non sarebbe disposta a prendere parte alle gite nemmeno in cambio di un compenso economico.

Più responsabilità alle famiglie

Cristina Costarelli è chiara, la famiglia ha un ruolo chiave: “Esiste una ‘responsabilità in educando’ dei genitori. Se un ragazzo ignora le indicazioni e porta alcol o sostanze in valigia, la colpa è sua e della famiglia che non lo ha educato. Oggi è tutto più difficile: l’alcol può essere ordinato online e consegnato direttamente in albergo. Spesso ci troviamo di fronte a famiglie che, invece di rimproverare i figli per azioni gravi, cercano responsabilità nel docente o nel dirigente”.