Gite scolastiche, come convincere i docenti ad accompagnare gli studenti in una visita guidata? Il suggerimento di Grassucci (Skuola.net)

Indice La proposta di Grassucci

Dopo la morte di uno studente caduto dal balcone di un albergo a Lignano Sabbiadoro, il tema delle gite scolastiche è tornato prepotentemente d’attualità, tanto da spingere La Tecnica della Scuola a dedicargli una puntata di Scuola Talk. Docente e volto televisivo Andrea Maggi, il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci e la presidente di Anp Lazio Cristina Costarelli si sono confrontati sulle enormi responsabilità civili e penali che ricadono sui docenti durante i viaggi di istruzione, un quadro che i dati rendono ancora più preoccupante: tre insegnanti su quattro, in un sondaggio condotto su oltre mille docenti, si sono detti favorevoli all’abolizione delle gite, e più della metà ha escluso la propria disponibilità a partecipare anche in presenza di un compenso.

La proposta di Grassucci

Daniele Grassucci durante la trasmissione ha lanciato una proposta: “Agli studenti che chiedono come convincere i professori, dico di fare un patto con loro, comprendendo il loro punto di vista e le loro responsabilità. Non possiamo permettere che la gita dipenda solo dalla buona volontà; servono investimenti seri e una riforma della struttura normativa”.