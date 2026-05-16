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Gite scolastiche, per i docenti vanno abolite: ne parliamo con Maggi, Grassucci e Costarelli

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Studenti e genitori
16.05.2026

Gite scolastiche, come convincere i docenti ad accompagnare gli studenti in una visita guidata? Il suggerimento di Grassucci (Skuola.net)

Sara Adorno
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Indice
La proposta di Grassucci

Dopo la morte di uno studente caduto dal balcone di un albergo a Lignano Sabbiadoro, il tema delle gite scolastiche è tornato prepotentemente d’attualità, tanto da spingere La Tecnica della Scuola a dedicargli una puntata di Scuola Talk. Docente e volto televisivo Andrea Maggi, il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci e la presidente di Anp Lazio Cristina Costarelli si sono confrontati sulle enormi responsabilità civili e penali che ricadono sui docenti durante i viaggi di istruzione, un quadro che i dati rendono ancora più preoccupante: tre insegnanti su quattro, in un sondaggio condotto su oltre mille docenti, si sono detti favorevoli all’abolizione delle gite, e più della metà ha escluso la propria disponibilità a partecipare anche in presenza di un compenso.

La proposta di Grassucci

Daniele Grassucci durante la trasmissione ha lanciato una proposta: “Agli studenti che chiedono come convincere i professori, dico di fare un patto con loro, comprendendo il loro punto di vista e le loro responsabilità. Non possiamo permettere che la gita dipenda solo dalla buona volontà; servono investimenti seri e una riforma della struttura normativa”.

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