Giuseppe Fioroni presenta il suo nuovo libro “Ovunque è il centro. Delle cose, della vita, della politica”: gli appuntamenti il 10 e l’11 novembre

“Ovunque è il centro. Delle cose, della vita, della politica” è il titolo del libro di Giuseppe Fioroni, già ministro dell’Istruzione, dal 2006 al 2008, che propone un dialogo con Angelo Palmieri sui temi della società, della vita e della politica.

Un titolo che invita a riflettere sul significato di ciò che consideriamo centrale nella nostra quotidianità e nella comunità in cui viviamo. Il volume sarà al centro di due incontri pubblici, durante i quali l’autore avrà l’occasione di confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola e della società civile.

I due appuntamenti

Il primo appuntamento è in programma martedì 10 novembre, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Comune di Terlizzi. Dopo i saluti istituzionali di Santina Mastropasqua, presidente Agorà, del sindaco Michelangelo De Chirico e della dirigente scolastica Nuccia Di Rella, interverranno Angelo Palmieri, sociologo, Gero Grassi e Piero Ricci, consigliere nazionale della Federazione della Stampa e giornalista di Repubblica. A dialogare con Giuseppe Fioroni sarà Angelo Palmieri.

Il secondo incontro si terrà mercoledì 11 novembre, sempre alle 18:30, nella Sala Consiliare del Comune di Andria. Sono previsti i saluti del sindaco Giovanna Bruno e della presidente del Consiglio comunale Daniela Di Bari, gli interventi di Ruggiero Mennea, Lilla Bruno, dirigente scolastica, e del professor Michele Indellicato, docente di Etica sociale all’Università di Bari. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Fioroni. Sarà presente anche Angelo Palmieri.

La formazione dell’autore

Il volume ripercorre le radici della formazione dell’autore, come riporta Il Giornale, dallo scoutismo alla Dottrina sociale della Chiesa, intrecciandole con il pensiero di alcune figure di riferimento della tradizione politica cattolico-democratica, come Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi, Aldo Moro e Jacques Maritain. Da questi riferimenti prende forma una riflessione che guarda anche alle questioni del presente, interrogandosi sul ruolo della politica, sulla responsabilità individuale e sulla dimensione collettiva.

Ampio spazio è riservato anche alle nuove generazioni e al loro rapporto con la partecipazione pubblica. Attraverso l’immagine dei giovani che non vogliono restare “in panchina”, il libro richiama la necessità di una politica credibile e capace di offrire loro un ruolo concreto nella vita delle istituzioni e della comunità. Tra i temi affrontati anche quello di un possibile “campo degasperiano”, nel solco dell’eredità politica di De Gasperi.