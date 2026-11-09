Legge di bilancio 2027 ai nastri di partenza, iniziano le audizioni. In arrivo i primi emendamenti ufficiali riferiti alla scuola: che fine farà la carta del docente?

Nella giornata di lunedì 9 si è aperto in Parlamento l’esame della legge di bilancio per l’anno 2027.

I lavori sono iniziati con una seduta comune delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

In tarda mattinata si sono svolte le audizioni dell’UDU (Unione degli universitari UDU) e della Rete degli studenti medi.

Le due organizzazioni rappresentano rispettivamente gli studenti universitari e quelli delle scuole secondarie ed hanno rappresentato le esigenze degli studenti in materia di diritto allo studio, borse di studio, edilizia scolastica, trasporti, costi dell’istruzione e accessibilità dei percorsi formativi.

Successivamente sono stati ascoltati FISH, Forum nazionale delle associazioni familiari, Save the Children, Caritas Italiana e VITA che hanno proposte le proprie osservazioni sulle politiche di inclusione e contrasto alle disuguaglianze. I temi da monitorare riguardano la disabilità, l’inclusione scolastica, la povertà educativa, la dispersione e il sostegno alle famiglie. Si tratta di questioni strettamente collegate alla possibilità di garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti.

La giornata del 10 novembre si presente particolarmente delicata perché è in programma l’audizione di CGIL, CISL e UIL.

L’audizione dei tre principali sindacati confederali rappresenta un passaggio centrale per conoscere le richieste del mondo del lavoro e, in particolare, le rivendicazioni relative al comparto Istruzione e Ricerca.

Tra gli argomenti che i sindacati porranno alla attenzione del Parlamento si saranno in particolare le retribuzioni dei docenti e del personale ATA, i rinnovi contrattuali, la precarietà, il reclutamento, gli organici, la valorizzazione professionale e le risorse per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Regioni, Province ed Enti Locali saranno auditi nel primo pomeriggio di mercoledì 11.

Le audizioni si concluderanno giovedì12, in modo da consentire alla Commissione Bilancio della Camera di avviare l’esame della legge la settimana successiva.

Come è già stato annunciato i temi caldi relativi alla scuola riguardano soprattutto il taglio 7mila posti di organico (ma il ministro Valditara ha già detto che è tutto equivoco e che la misura verrà stralciata perlomeno molto ridimensionata).

Così come, dopo le proteste degli editori, potrebbe essere ritirata la disposizioni per ridurre il costo dei libri di testo digitali.

Nulla si sa di preciso, invece, sulla carta del docente sulla sua entità per il 2026/27.

I sindacati e le associazioni professionali stanno chiedendo che il valore della carta torni ad essere di almeno 500 euro all’anno, come era inizialmente; il rischio, però, è che l’importo sia persino inferiore ai 383 euro dello scorso anno.



Entro martedì 10 novembre alle ore 17 dovranno essere presentati gli emendamenti di competenza della Commissione Cultura.

A quel punto si capirà meglio come intenderanno muoversi le forze politiche.