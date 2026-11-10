Il Governo Meloni ha una “base dichiaratamente fascista”, c’è scritto in un manuale di storia per le superiori: per Valditara e FdI è fazioso e va ritirato

Sta facendo rumore il manuale di storia per le scuole superiori ‘Trame del tempo 3’, edito da Laterza, che a pagina 666 sostiene che il governo Meloni “settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo”, è “il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista”, come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 “Gioventù meloniana”, e promotore di “misure dichiaratamente liberticide”, come “il cosiddetto ddl ‘Sicurezza’ del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare”.

Il ministro Valditara: narrazione faziosa

La notizia, ripresa dal Corriere della sera, è stata così commentata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: sono “amareggiato – ha detto il titolare del Mim – perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti. Ritirarlo sarebbe opportuno nell’interesse della credibilità scientifica della stessa casa editrice”.

Costarelli (Anp Lazio): va ritirato dal giro didattico

“Non ho notizia che questo testo sia stato adottato da scuole del Lazio, ma se questo è il contenuto trovo che sia inadeguato e inopportuno soprattutto in ambito scolastico”, taglia corto Cristina Costarelli, presidente dell’Anp Lazio,. Contattata dall’Adnkronos, la ds dell’istituto Newton di Roma ha detto di non conoscere “come si possa essere arrivati a tanto: mi auguro che poche scuole lo abbiano adottato e spero che venga ritirato dal giro didattico“.

Amorese (FdI): affermazioni deliranti, la scuola è di tutti

Quelle espresse in quel libro “sono affermazioni deliranti e menzognere: fa orrore che nel tempio della cultura e del pensiero critico come dovrebbe essere la scuola vengano adottati libri del genere”, ha commentato Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione alla Camera.

“Quando si studia la storia -prosegue- non ci si può mai discostare dalla verità e dalla realtà dei fatti. I ragazzi vanno formati, non indottrinati. Una simile lettura, così pesantemente intrisa di ideologia con una marcata connotazione politica, lede pesantemente il diritto alla libertà di giudizio e alla costruzione ad un pensiero critico e plurale che la scuola e gli insegnanti hanno il dovere di promuovere e forgiare”.

Amorese parla di “vergognosa caccia alle streghe nei confronti di un ragazzo che ha vinto le elezioni studentesche in un istituto di Milano. La sua ‘colpa’, secondo numerosi docenti e un collettivo antifascista, sarebbe quella di militare in una lista di destra. Questi sedicenti democratici se ne facciano una ragione: la scuola non è più al loro servizio, la scuola è di tutti”.

Di Maggio (FdI): esiste un limite anche alle bugie

“Che la scuola, con molti dei suoi libri di testo, fosse un feudo della sinistra ce ne eravamo accorti da tempo – ha commentato la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio, componente della commissione Cultura – ma che si arrivasse a falsificare la storia per gettare discredito sul governo Meloni è davvero troppo. Esiste un limite anche alle bugie e alle provocazioni e questo testo di storia lo supera”.

“L’ideologia che lo pervade – conclude Di Maggio – in menti giovani che si stano formando, porta gli studenti a conclusioni sbagliate e impedisce loro di esercitare un corretto dovere di critica e approfondimento”.

Mollicone (FdI): come le foibe definite semplici ‘cavità carsiche’

Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, ha tenuto a ricordare che “pur rispettando la libertà di espressione, già lo scorso anno avevamo sollevato – insieme al Giornale e anche con un intervento del Ministro Valditara – queste criticità. Il manuale, tuttavia, continua a essere in vendita e adottato in molte scuole d’Italia”.

Mollicone parla di “ricostruzioni ideologiche o tesi diffamatorie. È una battaglia storica che parte da lontano, quando nei libri di storia le foibe venivano riportate solo come semplici ‘cavità carsiche’, nascondendo tutto il dolore e il vergognoso eccidio che rappresentavano. Pensavamo di aver cancellato una volta per tutte questa tendenza, ma ci siamo sbagliati. Immaginate cosa sarebbe successo se in un manuale scolastico il Pd e Elly Schlein fossero stati additati come gli eredi del leninismo e dello stalinismo sovietico”.

“È vero – conclude Mollicone – Giorgia Meloni merita di essere inserita nei manuali di storia: come prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio e per rappresentare il Governo più duraturo della storia della Repubblica italiana. Il resto sono illazioni e opinioni mistificatorie che non possono appartenere a questo tipo di pubblicazioni didattiche”, conclude Mollicone.

Alessandro Laterza: se qualcuno dovesse ravvisare diffamazione può rivolgersi alla giustizia ordinaria

A sentire Alessandro Laterza, che gestisce la parte dei testi scolastici della casa editrice, però molto probabilmente il libro non subirà modifiche

Sulle pagine sempre del Corriere della Sera, Laterza diche che “a parte il fatto che si tratta di poche righe a fronte di centinaia di pagine, ricordo che noi non facciamo censura sugli autori dei testi, e i testi scolastici vengono scelti dai docenti, nella loro piena libertà. Non penso che potremmo mai modificare un testo su richiesta di un ministero, figuriamoci di qualche politico di turno”.

“L’Italia è una Repubblica democratica dove vige la libertà di pensiero e di espressione. Se qualcuno ravvisa in un nostro testo un contenuto diffamatorio può naturalmente rivolgersi alla giustizia ordinaria”, ha concluso l’editore.