Legge di bilancio 2027, i tagli potrebbero impattare in negativo sull’organico dell’autonomia e sulla mobilità 2027-28? Risponde l’esperto

La Legge di Bilancio 2027 accende il dibattito sul futuro della scuola italiana. Al centro delle polemiche ci sono i possibili tagli agli organici, con una riduzione prevista di 4.925 docenti e 2.049 unità di personale Ata a partire dall’anno scolastico 2027/2028. I tagli di cui si parla potrebbero impattare negativamente sull’organico dell’autonomia e soprattutto sulla mobilità 2027-2028. Cosa dobbiamo aspettarci se le cose stanno così? A rispondere, nel corso della puntata della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Dobbiamo essere prudenti perché siamo in una fase ancora iniziale della legge di bilancio 2027, una bozza. Leggendo la documentazione allegata, in particolar modo la relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2027, veniamo a scoprire che per la solita logica del risparmio, ci sono dei tagli concreti”.

“C’è un quarto del taglio per il 2027, dall’1 settembre al 31 dicembre, circa un risparmio di 84 milioni di euro e poi per il 2028, l’anno solare intero, la questione va a cavallo tra il 2027-28 e il 28-29 c’è un risparmio globale di 252 milioni di euro. Se vogliamo guardare l’anno scolastico, il 27-28 è fatto dalla parte dei 4 mesi del 2027 e poi ci sono gli 8 mesi, dunque 1/3 va nel 2027, i 2/3 nel 2028 con un risparmio importante per quanto riguarda le casse dello Stato e si traduce in un taglio che ancora è tutto da decifrare di circa 5.000 docenti e poco più di 2000 personale ATA”.

“Chiaramente non sappiamo ancora dove verranno tagliati, immaginiamo che riguardino sia l’infanzia, sia la primaria, sia la secondaria di primo e secondo grado. Immaginiamo anche che non vadano a colpire in maniera specifica dei territori piuttosto che altri. Temiamo che alcune regioni più di altre, tipo la Sardegna, la Calabria, la Campania, la Puglia, che hanno uno spopolamento studentesco maggiore di quello che avviene in Lombardia, Piemonte, possano subire la maggior parte di questi tagli”.

“È chiaro ed evidente che il problema scaturisce in primis sugli organici. Teniamo conto che gli organici prenderanno forma per il 27-28 a far data dalla fine di febbraio 2027 dopo le iscrizioni, dopo il termine canonico delle iscrizioni alle prime classi della secondaria di primo grado e del secondo ciclo della secondaria di secondo grado”.

“Dopo questa fase capiremo quanto questo taglio ha inciso negli organici, perché prevalentemente il taglio andrà a colpire il potenziamento, cioè quei posti disponibili che si riferiscono alla possibilità di migliorare l’offerta formativa, attraverso azioni progettuali o a migliorare l’organizzazione del lavoro interno alle scuole attraverso l’esonero dall’entrare in classe e svolgere un potenziamento mirato all’organizzazione del lavoro interna, quello che spesso viene assegnato a chi ha compiti di collaborazione col dirigente scolastico e andrà a incidere da una parte sull’organizzazione del lavoro e dall’altra anche sull’emergenza delle supplenze”.

La mobilità

“Aggiungo, non solo inciderà sulla mobilità della terza fase, dove sarà più difficile per chi da una provincia vuole entrare in altra provincia, perché chiaramente ci sono meno posti disponibili, già c’è il 50% dei posti che vengono accantonati ai fini delle immissioni in ruolo. Questo andrà a incidere pesantemente sulla terza fase della mobilità, sui passaggi di ruolo, sui passaggi di cattedra, ma andrà a scaricarsi addirittura sull’anello più debole della catena delle procedure per l’avvio dell’anno scolastico, cioè sugli incarichi di supplenza che si andranno a svolgere dalle GPS e dalle Gae alla fine di agosto e quindi negli incarichi di supplenza successivi anche di settembre”.

“Speriamo che ciò venga scongiurato, anche perché ci sono dichiarazioni del ministro Valditara che si impegna a trovare procedure di emendamento che vadano a scongiurare il taglio, anche se riteniamo che, siccome è una questione anche di carattere economico e se trovi le risorse per non tagliare quei 252 milioni di euro che sono scritti nella relazione tecnica per gli 8 mesi del 2028 e i 4 mesi del 2027 sono altri 84 milioni di euro, sicuramente da qualche altra parte dello stesso Ministero dovranno pur essere consegnati alle maglie dell’economia e quindi sì, sicuramente possiamo confermare che il taglio di circa 5.000 docenti e oltre 2.000 ATA andrà ad incidere profondamente sul funzionamento delle scuole, dunque sugli organici in primis”.

Gli ATA

“In particolare per gli ATA saranno a pagare il prezzo più alto i collaboratori scolastici. Questo andrà a generare problematiche sulla vigilanza degli studenti e sui docenti pure, 5.000 docenti in meno, 5.000 posti disponibili in meno sono sicuramente un problema. Il tutto chiaramente verrà anche attutito dal turnover o meglio dai pensionamenti che quest’anno sembrerebbe che andranno a superare oltre i 28.000 tra docenti e ATA, anche perché quest’anno per quanto riguarda i pensionamenti vanno in pensione i nati nel 1960, ci sarà un’impennata dei pensionamenti. Dunque, questo taglio verrà in parte assorbito dai numerosi pensionamenti che ci saranno. Però sempre di taglio si tratta”.