Gli aeratori? 1000 euro a classe e senza Iva

Gli aeratori costano e per rendere sicura un’aula, purificandone l’aria, al posto dell’apertura delle finestre, occorrerebbero 1000 euro, iva esclusa.

Questa riflessione la fa ad Askanews Mario Rusconi, presidente Associazione Presidi di Roma: “Il costo degli aeratori è altissimo. Io ho fatto un calcolo veramente da casalinga: sono andato su internet, ho visto in metri cubi, quanti aeratori ci vogliono. Normalmente per una classe ci vogliono aeratori per 1000 euro, iva esclusa. Oltre a questo c’è la manutenzione, perché gli aeratori sono come i condizionatori. In più c’è un altro problema, la potenza, l’assorbimento elettrico di ogni scuola”.

In ogni caso, ha spiegato ancora Rusconi, chi dovrebbe provvedere a impiantare gli aeratori è l’Ente locale, proprietario degli edifici scolastici, e non certamente i presidi.