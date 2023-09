Gli insegnanti, i collegi dei docenti e i dirigenti scolastici

Vorrei rispondere all’articolo pubblicato dal titolo: “Collegi docenti perché tanti mani alzate…”.

Condivido pienamente il pensiero di chi scrive l’articolo, non è corretto e onesto essere accondiscendenti e poi lamentarsi fuori, sui social oppure sparlare alle spalle.

Spesso è vero, non si conosce bene la normativa oppure per “tagliare corto“ si approva qualsiasi cosa.

Spesso però i dirigenti creano un clima piuttosto pesante.

In alcuni casi chi ha il coraggio di parlare deve poi aspettarsi qualche ripicca, forse è per questo che a volte molti decidono di non contraddire o votare No.

Purtroppo spesso le ripercussioni possono essere sottili come il perdere materie di insegnamento per aver espresso un parere oppure per aver rinunciato ad un incarico.

A volte il castigo per un’opinione personale o di un gruppo viene scontato poi dall’intero collegio docenti punito con il compito di redigere, previo sorteggio, il verbale al posto del collaboratore vicario.

Chi lavora sul campo ne vede “di cotte e di crude” ma spesso i Dirigenti hanno la meglio… a volte capisco, anche se non condivido, chi acconsente abbassando la testa.

Daniela Rampi