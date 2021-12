Google for Education: sette scuole italiane hanno ricevuto la massima certificazione

Non solo effetti negativi sulla scuola italiana, infatti diversi istituti scolastici hanno ricevuto la massima certificazione Google for Education.

Gli istituti divenuti Google Reference School sono: C. di Ponte in Valtellina (SO) – Lombardia; I.P.S.I.A. Attilio Odero (GE) – Liguria; I.C. Assisi 3 (PG) – Umbria; I.C. Grosseto 4 (GR) – Toscana; International School di Napoli (NA) – Campania; Liceo Virgilio – Redi (LE) – Puglia ; I.C. Francesco Riso (PA) – Sicilia.

Le sette scuole sono adesso dei poli di riferimento per le scuole del loro territorio e saranno coinvolte in eventi nazionali e internazionali ufficiali Google for Education per diffondere le buone pratiche didattiche e testimoniare l’importanza della trasformazione e dell’innovazione tecnologica e metodologica della scuola.

Alessandro De Bono, responsabile Google for Education di C2 Group, ha dichiarato: “Per diventare Google Reference School è necessario innanzitutto avere chiaro il progetto di trasformazione tecnologica e metodologica che è possibile attuare nel proprio contesto, partendo da un’analisi dello stato dell’arte e dei fabbisogni per raggiungere questo obiettivo”.

Positivo il parere dei dirigenti delle scuole vincitrici. Anna Maria Tarallo, Dirigente Scolastico I.C F. Riso di Palermo, ad esempio, ha affermato: “L’uso delle nuove tecnologie e l’introduzione dei Chromebook nella pratica scolastica quotidiana ha facilitato ambienti e processi di apprendimento rendendoli più motivanti e interattivi per tutti gli studenti”.