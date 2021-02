Governo Draghi: discorso al Senato per la fiducia [DIRETTA ore 10:00]

Il nuovo Governo, dopo il giuramento di sabato 13 febbraio, è pronto per partire. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi 17 febbraio alle ore 10:00, chiederà la fiducia sul proprio esecutivo al Senato a Palazzo Madama.

Il premier consegnerà il testo alla Camera dopo novanta minuti, mentre la chiama dei senatori sarà attesa verso le 20:30.

I punti centrali del discorso di Draghi

Il discorso di Draghi sarà di 20-30 minuti. L’appello sarà incentrato sull’invito all’unità delle forze politiche per affrontare la battaglia contro la pandemia e la conseguente crisi economica. Per quanto riguarda le riforme, saranno tre quelle centrali su cui puntare per interventi e revisioni legati anche al Recovery plan: fisco, giustizia civile e Pa.

