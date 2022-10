Governo Meloni, Berlusconi annuncia: “Salvini vice premier, Tajani agli Esteri, Saccani al MUR”

Si avvicinano i giorni in cui la futura premier Giorgia Meloni presenterà la lista dei possibili ministri del suo Governo. Secondo quanto riporta La Repubblica, Silvio Berlusconi ha comunicato la sua lista dei ministri, annunciando anche che Matteo Salvini sarà vice premier: “Casellati alla Giustizia, Tajani agli Esteri e vicepremier, insieme a Salvini, Bernini alla PA, Saccani all’Università, Gilberto Pichetto Fratin all’Ambiente”.

Per quanto riguarda il ministero dell’Istruzione, da giorni circolare il nome di Giuseppe Valditara. Sul possibile incarico si sta sviluppando un piccolo giallo. In discussione sarebbe non tanto il suo arrivo a Viale Trastevere che in molti danno quasi sicuro (ma nei social si è già scatenato il “non vogliamo un prof. universitario, vogliamo Mario Pittoni”) quanto piuttosto la sua appartenenza politica.