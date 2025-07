GPS 150 preferenze, la guida del Ministero per presentare l’istanza dal 17 al 30 luglio

GPS 150 preferenze, la guida del Ministero per presentare l’istanza dal 17...

Dalle ore 10:00 di oggi 17 luglio 2025 e fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché delle supplenze relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS; a tal fine, gli aspiranti presentano l’istanza per la scelta delle sedi con la modalità e le tempistiche previste al punto 1.1 della circolare riguardante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2025/26.

La guida del Ministero

Il Ministero ha predisposto un’apposita pagina in cui sono contenute tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda.

Sulla pagina del Ministero, nella sezione Informazioni utili, è disponibile il file excel Elenco scuole per comune e per distretto a.s. 2025-2026.

Sulla medesima pagina è anche disponibile la guida alla compilazione dell’istanza.

SCARICA LA GUIDA