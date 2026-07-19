GPS 150 preferenze, la supplenza anche per i docenti di ruolo da GPS I fascia sostegno che abbiano superato anno di prova

Una docente che ha da pochi giorni superato l’anno di formazione e prova, con decreto di conferma in ruolo a partire dall’1 settembre 2026, ci chiede se essendo entrata in ruolo da GPS I fascia o da mini call veloce, può presentare domanda per gli incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2026/2027. In buona sostanza vuole sapere se può compilare le 150 preferenze per la classe di concorso diversa da quella dell’attuale titolarità e se può assumere incarico di supplenza su cattedra intera al 30 giugno o al 31 agosto 2027.

Incarichi di supplenza per docenti di ruolo

L’art.47 del CCNL scuola 2019-2021 definisce le regole per i contratti a tempo determinato per il personale in servizio.

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

Supplenze anche se assunti da GPS I fascia

Se il docente è assunto da GPS I fascia, a condizione che abbia superato l’anno di prova e sia stato confermato in ruolo, potrà accettare supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche solo su cattedre intere o su COE con completamento stesso e anche altro comune. Quindi la condizione per accettare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto 2027 è quella di trovarsi giuridicamente con un contratto a tempo indeterminato e di svolgere il servizio per una cattedra ad orario completo e non per spezzoni.

Compilazione istanza 150 preferenze

Il docente di ruolo non potrà richiedere supplenze per insegnamenti della classe di concorso di titolarità e non potrà richiedere la tipologia contratto spezzone senza o con completamento.