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19.07.2026
Aggiornato alle 19:52

Geometri, tecnici industriali, agrari e nautici entrano all’università grazie alla legge voluta dal ministro Bosco esattamente 65 anni fa

Reginaldo Palermo
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L’estate di 65 anni fa fu contrassegnata dalla approvazione di una legge di notevole  interesse, voluta da un Ministro non particolarmente noto o popolare.
Il 21 luglio del 1961, infatti, il ministro Giacinto Bosco riuscì ad ottenere dal Parlamento la legge 685 che superava il tradizionale principio secondo cui l’accesso alle facoltà universitarie era riservato quasi esclusivamente ai diplomati dei licei classico e scientifico. La legge Bosco riconosceva ai diplomati degli istituti tecnici il diritto di iscriversi a determinate facoltà, in coerenza con il percorso di studi seguito.

Per quanto riguarda la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, la novità fu particolarmente rilevante: venne consentita l’iscrizione anche ai diplomati degli istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri.
L’operazione venne portata a compimento l’anno dopo quando venne previsto esplicitamente un nuovo ordinamento delle facoltà coinvolte (D.P.R. 9 marzo 1962, n. 267) secondo cui ai corsi di laurea in Matematica, Fisica, Chimica, Scienze Naturali, Scienze Geologiche e Scienze Biologiche potessero accedere anche tali diplomati.

Questa decisione ebbe un’importanza storica perché sia perché valorizzava la preparazione scientifica e tecnica acquisita negli istituti tecnici sia perché ampliava le opportunità di formazione superiore per migliaia di studenti.

Sotto il profilo politico la legge Bosco rappresentò uno dei primi passi verso la progressiva democratizzazione dell’accesso all’università, processo che sarebbe culminato con la legge n. 910 del 1969, la quale aprì, in via generale, l’iscrizione ai corsi di laurea a tutti i diplomati delle scuole secondarie superiori quinquennali.

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