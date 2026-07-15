Gli studenti devono avere più spazio nelle decisioni della vita scolastica, l’UdS lo ribadirà dal 25 luglio al Congresso di Cagnano Varano (Foggia)

Dal 25 al 28 luglio Cagnano Varano, in provincia di Foggia, ospiterà il Congresso nazionale dell’Unione degli Studenti (UdS), appuntamento che riunirà delegati provenienti da tutta Italia per discutere la situazione della scuola, rinnovare gli organismi dirigenti e definire la piattaforma politica e sindacale che guiderà l’associazione nei prossimi anni. L’evento arriva in una fase particolarmente delicata per il sistema scolastico italiano, attraversato da trasformazioni profonde, criticità strutturali e un acceso dibattito sulle politiche educative.

Secondo gli organizzatori, il Congresso rappresenterà: “uno spazio di elaborazione politica, confronto e partecipazione democratica” aperto anche a realtà associative, stampa e cittadini interessati al futuro della scuola pubblica.

Al centro del confronto vi saranno temi come il diritto allo studio, il contrasto alle disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, la difesa della scuola pubblica e la partecipazione attiva degli studenti.

L’Unione degli Studenti, nata negli anni Novanta, è oggi una delle principali organizzazioni studentesche italiane e promuove campagne nazionali su diritto allo studio, edilizia scolastica, trasporti, salute mentale, rappresentanza studentesca e lotta alle discriminazioni. Nel corso degli anni ha organizzato manifestazioni nazionali, assemblee e iniziative di mobilitazione su numerosi temi legati all’istruzione.

Il Congresso si svolge in un momento in cui la scuola italiana continua a confrontarsi con problemi ormai storici. Nonostante alcuni miglioramenti registrati negli ultimi anni, persistono forti differenze territoriali nell’accesso all’istruzione e nelle opportunità educative.

Secondo dati ISTAT e del Ministero dell’Istruzione, il tasso di abbandono scolastico precoce in Italia è progressivamente diminuito nell’ultimo decennio, ma rimane superiore in diverse regioni del Mezzogiorno rispetto alla media nazionale. Le differenze tra Nord e Sud continuano inoltre a riflettersi sui risultati scolastici e sulle opportunità di accesso all’università e al mondo del lavoro.

Anche le prove internazionali Pisa dell’OCSE evidenziano un divario significativo tra conoscenze e competenze degli studenti delle diverse aree del Paese, con risultati mediamente migliori nelle regioni Settentrionali rispetto a quelle Meridionali.

Queste differenze, sostengono numerose associazioni del settore educativo, non dipendono esclusivamente dall’organizzazione scolastica, ma sono strettamente collegate alle condizioni economiche e sociali delle famiglie, alla disponibilità di servizi educativi e agli investimenti pubblici nei territori.

Ma è importante sottolineare, che uno dei temi più ricorrenti nel dibattito sulla scuola riguarda il livello degli investimenti pubblici.

Secondo l’OCSE, l’Italia continua a destinare all’istruzione una quota del PIL inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE. Anche Eurostat evidenzia come la spesa pubblica per l’istruzione rimanga sotto la media dell’Unione europea, nonostante gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Negli ultimi anni il PNRR ha destinato miliardi di euro alla costruzione di nuovi asili nido, alla riqualificazione degli edifici scolastici, alla digitalizzazione delle scuole e alla formazione dei docenti. Tuttavia, molte organizzazioni del settore sottolineano come le risorse economiche, pur importanti, debbano essere accompagnate da interventi strutturali capaci di ridurre i divari territoriali e migliorare stabilmente la qualità dell’offerta formativa.

Tra le questioni più discusse vi è anche quella relativa al personale scolastico.

Le organizzazioni sindacali denunciano da anni l’elevato numero di docenti precari presenti nelle scuole italiane. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, ogni anno decine di migliaia di cattedre vengono assegnate attraverso supplenze annuali o temporanee, situazione che può incidere sulla continuità didattica degli studenti.

Il tema rappresenta uno dei principali punti di confronto tra Governo, sindacati e associazioni del mondo della scuola e viene frequentemente richiamato anche dalle organizzazioni studentesche, che sottolineano l’importanza della stabilità del personale docente per garantire un percorso educativo più efficace.

Uno degli aspetti centrali del Congresso riguarda la partecipazione democratica degli studenti.

Le Consulte Provinciali degli Studenti rappresentano l’organo istituzionale di rappresentanza previsto dal Ministero dell’Istruzione, ma molte associazioni ritengono necessario rafforzarne il ruolo e favorire una maggiore partecipazione degli studenti ai processi decisionali che riguardano la vita scolastica.

Secondo diversi studi del Consiglio d’Europa, sul tema della cittadinanza attiva, coinvolgere gli studenti nelle decisioni che interessano la scuola favorisce senso di appartenenza, responsabilità civica e sviluppo delle competenze democratiche.

Il coordinatore nazionale uscente Tommaso Martelli ha detto, riporta l’Ansa, che il Congresso si svolgerà “in una fase in cui il mondo della scuola continua a essere investito da politiche che aumentano precarietà, competizione e disuguaglianze”.

Secondo Martelli, l’obiettivo dell’Unione degli Studenti sarà quello di costruire “una risposta collettiva”, capace di riportare al centro il diritto all’istruzione e la partecipazione degli studenti.

Le sue dichiarazioni si inseriscono nel più ampio confronto politico sul futuro della scuola italiana, che negli ultimi mesi ha visto posizioni differenti tra Governo, sindacati, associazioni studentesche e organizzazioni del terzo settore.

Quindi si può dire, che Il Congresso dell’Unione degli Studenti non rappresenta soltanto un momento interno all’organizzazione, ma offre anche l’occasione per riflettere sul ruolo che la scuola continua a svolgere nella società italiana.

Le trasformazioni tecnologiche, i cambiamenti del mercato del lavoro, l’intelligenza artificiale, la transizione ecologica e le nuove competenze richieste dall’economia rendono oggi ancora più centrale il tema dell’istruzione. Allo stesso tempo, persistono criticità legate alle disuguaglianze territoriali, alla dispersione scolastica, all’edilizia, alla carenza di personale stabile e al benessere psicologico degli studenti.

Il confronto che si aprirà a Cagnano Varano sarà quindi anche un’occasione per discutere quale modello di scuola costruire nei prossimi anni. Una scuola capace non solo di trasmettere conoscenze, ma anche di ridurre le disuguaglianze, promuovere cittadinanza attiva e preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide di una società sempre più complessa