GPS 2022, compilazione della domanda, titoli di accesso e ulteriori titoli: la guida [PDF]

Dal 12 maggio 2022 (h. 9,00) al 31 maggio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle

GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

Con riferimento alla compilazione della domanda, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una guida apposita che indica come accedere all’istanza, come scegliere le graduatorie di interesse e le fasce, come indicare i titoli di accesso e gli ulteriori titoli posseduti.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

A seguito dello svolgimento di queste operazioni preliminari, all’istanza si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del suddetto portale delle “Istanze on line”.

RIVEDI LA DIRETTA