GPS 2022: i laureati con 24 cfu possono essere inseriti nella nuova prima fascia

Si comunica che il Tribunale del Lavoro di Fermo ha accolto il ricorso dello Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, ai fini dell’inserimento nella Nuova Prima Fascia delle GPS dei Laureati con 24 CFU.

Pertanto, i Laureati con 24 CFU che richiedono l’inserimento nella Nuova Prima Fascia delle GPS, possono scrivere al seguente indirizzo per ricevere le informazioni utili: [email protected]

Con la sentenza del Tribunale del Lavoro, il giudice ha dunque stabilito che i Laureati con 24 CFU devono essere inseriti nella Nuova Prima Fascia delle GPS e deve essere riconosciuto il valore abilitante del titolo, in particolare, il Tribunale ha affermato che: “i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento”.

Con tale sentenza, dunque, il Tribunale del Lavoro ha disposto l’inserimento del ricorrente nella Nuova Prima Fascia delle GPS e il riconoscimento del valore abilitante del titolo.

Si tratta di un’importante vittoria per i docenti Laureati con 24 CFU e seguiti dallo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, che da oltre un decennio si dimostra una realtà fondamentale nel panorama del diritto scolastico.

PUBBLIREDAZIONALE