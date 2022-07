Gps 2022, i tempi per lo scioglimento delle riserve e la pubblicazione delle graduatorie – Rivedi la diretta

Intervenuto nel corso della diretta della ‘Tecnica risponde live’ dal titolo ‘Gps 2022, scioglimento della riserva e scelta delle sedi’, il segretario nazionale Cisl scuola Attilio Varengo ha fatto chiarezza sui tempi previsti per lo scioglimento delle riserve e la pubblicazione delle Gps:

“Stiamo parlando mentre sono in corso le operazioni di scioglimento delle riserve. Da due anni a questa parte alle graduatorie ad esaurimento si sono aggiunte anche le graduatorie provinciali per le supplenze. L’ordinanza ministeriale 112 quest’anno per quello che riguarda le Gps ha previsto anche la possibilità, essendo l’anno di costituzione delle nuove Gps, di sciogliere le riserve per tutti coloro che si trovano in determinate situazioni. Dal 1° luglio fino al 16 ci sono gli scioglimenti per quello che riguarda le Gae e inserimento negli elenchi per il sostegno, significa che tutti i colleghi che hanno frequentato o che stavano frequentando i tfa sostegno e che hanno proseguito la specializzazione dopo l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ma entro il 16 luglio, possono comunicare il conseguimento della specializzazione e comparire a pieno titolo negli elenchi del sostegno”.

“Così come dal 1° luglio fino al 15 tra coloro che hanno chiesto inserimento in Gps, è possibile sciogliere quella riserva che, novità di queste Gps, riguarda il servizio. In occasione della costituzione delle nuove Gps le organizzazioni sindacali tenuto anche conto del fatto che le Gps si sono aggiornate in epoca molto anticipata rispetto al 2020, avevano chiesto che ci fosse la possibilità per coloro che non raggiungevano il punteggio pieno per l’anno scolastico 2021/2022 di computare con riserva il servizio anche laddove lo stesso si concludesse dopo il termine fissato dal ministero per la presentazione delle graduatorie. Tutti coloro che si trovano in questa situazione hanno la possibilità di sciogliere, di confermare il servizio effettivamente prestato entro le ore 23:59 del 15 luglio”.

“Facciamo notare che quest’operazione riguarda non soltanto la valutazione del servizio ma anche per esempio il conseguimento del requisito del terzo anno prestato sul sostegno per l’inserimento nella II fascia di sostegno per i non specializzati. Così come, a partire dall’8 luglio fino al 21 ci sarà la possibilità per tutti coloro già inseriti nelle Gps che conseguono un’abilitazione o la specializzazione sul sostegno di andare a sciogliere a loro volta la riserva e quindi inserirsi o nella I fascia sostegno, ovvero nella I fascia delle discipline di posto comune in forza del conseguimento dell’abilitazione. Quindi c’è un grosso lavoro da fare in questo periodo, peraltro c’è da notare come i colleghi che si trovano in Gae abbiano il termine del 15 luglio per quello che riguarda lo scioglimento della riserva sul sostegno, mentre invece i colleghi che sono inseriti in Gps abbiano il medesimo termine spostato al 21 luglio”.