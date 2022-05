GPS 2022, in arrivo l’OM dopo i pareri del CSPI e del Consiglio di Stato. DIRETTA ore 16

Sono ore febbrili per tantissimi docenti precari che aspirano ad entrare per la prima volta nelle Graduatorie provinciali per le supplenze o per aggiornare la loro posizione in GPS. Nei prossimi giorni uscirà l’Ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento delle GPS 2022-2024 e così saranno note le date e le modalità per la presentazione della domanda. La Tecnica della Scuola Live ha organizzato una diretta alle ore 16 del 5 maggio, per parlare della prossima pubblicazione dell’O.M. di aggiornamento delle GPS. La diretta sarà condotta da Daniele Di Frangia, con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e dell’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo.

Parere Consiglio di Stato su GPS

Il Consiglio di Stato sottolinea l’errore di avere escluso dal regolamento delle supplenze le tabelle di valutazione dei titoli, specificando che il Ministero dell’Istruzione ha utilizzato altri provvedimenti, di natura non regolamentare, per introdurre le tabelle di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie nonché degli ulteriori titoli valutabili; i titoli per l’attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto per l’insegnamento della lingua inglese su posti di scuola primaria; la “regolamentazione” degli elenchi aggiuntivi alle GPS.

