GPS 2022, in via di soluzione i problemi di compilazione per l’inserimento in seconda fascia sostegno

GPS 2022, in via di soluzione i problemi di compilazione per l’inserimento...

Sembra in via di soluzione il problema segnalato da molti aspiranti relativamente all’iscrizione nella seconda fascia su sostegno per le Graduatorie Provinciali Supplenze 2022.

La FLC Cgil ha infatti fatto sapere che molti docenti che hanno maturato il requisito di servizio richiesto per l’iscrizione in seconda fascia sostegno, sommando servizi maturati nel biennio 2020/21 e 2021/22 e servizi dichiarata nel precedente inserimento, nel 2020 non avevano flaggato la voce “Annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturata entro l’anno scolastico ….”, in quanto non avevano ancora il requisito completo per l’iscrizione nella suddetta fascia. Ora però questi stessi docenti, quando vanno a iscriversi nella seconda fascia sostegno, rilevano che il sistema non riconosce le tre annualità e non permette di modificare il servizio inserito in precedenza.

Oltre a queste situazioni, il Sindacato ha ricevuto segnalazioni di docenti in difficoltà ad aggiornare la propria posizione in seconda fascia sostegno, in quanto il sistema rileva una presunta mancanza delle tre annualità specifiche, che però erano state già dichiarate nel 2020.

Alle richieste, il gestore del sistema informativo del MI ha comunicato che, relativamente alle annualità di sostegno dello scorso biennio, stanno facendo un intervento sul software, per consentire la caratterizzazione di “Annualità di insegnamento su posto di sostegno …” anche sui servizi già valutati.

Il suggerimento, dunque, è di attendere che il Ministero intervenga sul software e corregga il problema.

I nostri tutorial esclusivi

Come compilare la domanda

La scelta della provincia

L’inserimento nelle graduatorie

L’inserimento sul sostegno

SEGUI LA DIRETTA