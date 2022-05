GPS 2022, la compilazione della sezione per la scelta della fascia e della classe di concorso

Con il 12 maggio e fino alla fine del mese, salvo proroghe ministeriali dell’ultimo momento, gli aspiranti supplenti per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, potranno compilare e inoltrare la domanda di aggiornamento, aggiornamento con trasferimento di provincia e nuovo inserimento, per le graduatorie provinciali per le supplenze.

Vai alla compilazione

Per entrare nella sezione per compilare la domanda, abbiamo preparato un video tutorial ad hoc in cui mostriamo, passo passo, come si entra per compilare la domanda di aggiornamento o nuovo inserimento per le graduatorie GPS 2022-2024.

La scelta della provincia

La scelta della provincia è sempre un qualcosa di particolarmente complicato. Anche perché le province con molte disponibilità potrebbero essere prese d’assalto da tantissimi aspiranti e magari province con meno disponibilità potrebbero avere poche domande. Quindi la scelta della provincia è sempre un terno al lotto, anche se le province del nord e qualche provincia del centro sono più favorevoli rispetto alle province del sud. Vediamo come inserire la domanda di aggiornamento delle GPS con la scelta della provincia.

Scelta della fascia e del TAB

Una delle sezioni più importanti e prioritarie per la compilazione della domanda GPS 2022-2024 è quella della “Scelta graduatorie di interess, fascia e titoli di accesso”. Tale sezione è obbligatoria e la sua compilazione è propedeutica alla compilazione di successive sezioni. In tale sezione la prima procedura da fare è quella dell’aggiunta della graduatoria in relazione alla selezione della tipologia di GPS. Sarà possibile selezionare la fascia, I o II, l’ordine di scuola, infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, si potrà selezionare anche le graduatorie di sostegno ( TAB7 e TAB8) di I e II fascia per ogni ordine o grado di istruzione di scuola, c’è un TAB9 riservato al personale educativo di I fascia e il TAB10 II fascia personale educativo, c’è il TAB5 per la prima fascia ITP e il TAB6 per la seconda fascia ITP. Nello specifico il TAB3 è riferito alla I fascia della scuola secondaria I e II grado e il TAB4 alla II fascia. TAB1 e TAB2 sono rispettivamente la prima fascia infanzia e primaria e la seconda fascia sempre di infanzia e primaria.

Una volta inserita la tipologia di graduatoria si sceglie la classe di concorso e si inserisce il titolo di accesso.