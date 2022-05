GPS 2022, l’Ordinanza di aggiornamento uscirà il 9 maggio con le scadenze per la domanda

Tutti si stanno chiedendo quando sarà pubblicata l’Ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento delle GPS e quali saranno le date per la presentazione della domanda. La notizia, anche se per via informale e senza la presunzione dell’ufficialità, è quella che l’OM sull’aggiornamento delle GPS 2022-2024 uscirà il prossimo lunedì 9 maggio.

Apertura istanze GPS dal 10 maggio

Da interlocuzioni informali tra sindacati e Ministero dell’Istruzione si apprende che l’OM sulle GPS potrebbe essere pubblicata il prossimo lunedì 9 maggio e la procedura di presentazione della domanda partirebbe dal martedì 10 maggio e durerà per l’intero mese di maggio.

