GPS 2022, scelta sedi graduatorie Istituto – Video Tutorial

Il nuovo appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sulla scelta delle sedi delle graduatorie di istituto.

DOMANDA n. 1

Nella domanda GPS si possono inserire le sedi per gli incarichi annuali o solamente quelle per le supplenze brevi?

RISPOSTA

In questa domanda di aggiornamento, aggiornamento trasferimento o nuovo inserimento GPS 2022-2024 non si scelgono le sedi per l’incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma soltanto le 20 scuole, per ogni singola graduatoria, per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto.

DOMANDA n. 2

Nella scelta delle scuole per le graduatorie di Istituto della scuola dell’infanzia e primaria è possibile individuare alcune scuole per svolgere supplenze di durata fino ai dieci giorni?

RISPOSTA

Si, solamente per le graduatorie di Istituto della scuola dell’infanzia e primaria, è possibile scegliere due circoli e 5 istituti comprensivi in cui accettare anche supplenze brevi della durata inferiore ai dieci giorni.

DOMANDA n. 3

Se si rinuncia ad una supplenza breve dalla graduatoria di Istituto a quale sanzione si va incontro?

RISPOSTA

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione