Gps 2022, tutti i nostri VIDEO-TUTORIAL per supportare i docenti nella compilazione della domanda

Come inserirsi o come aggiornare l’istanza di Gps? Dal 12 maggio 2022 (h. 9,00) al 31 maggio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni di invio o aggiornamento domande. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

Come compilare la domanda

Nel video che segue, un tutorial per la compilazione della domanda passo dopo passo.

Scelta della provincia

A monte, prima di scegliere le sedi, sarà necessario individuare la provincia, come da tutorial seguente. Solo dopo avere scelto la provincia il candidato potrà passare alla fase successiva relativa alla scelta delle sedi.

Inserimento nelle graduatorie

Come scegliere le graduatorie di interesse secondo la fascia e il tab di riferimento? E come inserire i titoli di accesso? Lo spiega sempre l’esperto Lucio Ficara nel video tutorial che segue. Ricordiamo peraltro che il candidato potrebbe anche inserirsi in più graduatorie e in graduatorie di diversa tipologia.

Inserimento sul sostegno

Nel video tutorial che segue vedremo come inserirsi con riserva nelle graduatorie per il sostegno di I fascia per chi sta concludendo un Tfa sostegno VI ciclo.

