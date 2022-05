Gps 2022. Vannini (Uil) ai docenti: non inoltrate la domanda nei primi giorni, aspettate che la piattaforma si ottimizzi

Nel consueto appuntamento di Tecnica risponde Live con le Gps, ad aiutare i docenti nella compilazione della domanda è stata Roberta Vannini, segretaria regionale Uil scuola Campania, che ha suggerito agli aspiranti docenti di non inoltrare la domanda per l’inserimento o l’aggiornamento delle Gps nei primi giorni di apertura della piattaforma, ma di attendere che il sistema si ottimizzi, correggendo alcune disfunzioni che via via il ministero dell’Istruzione provvede a risolvere.

“Non è mai consigliabile produrre una domanda nei primi giorni, ne abbiamo fatto esperienza anche con l’inserimento delle 150 preferenze l’estate scorsa – spiega l’esperta -. Queste piattaforme, infatti, si ottimizzano continuamente, anche grazie alle segnalazioni degli utenti”.

“Fino a stamattina – ricorda Roberta Vannini – c’era ancora il problema per quelli che si erano inseriti precedentemente (già nel 2020) nella tabella riferita ai docenti con più di 3 anni di servizio sul sostegno. Queste persone avevano già 3 anni di servizio sul sostegno, quindi avrebbero solo dovuto aggiornare, eppure anche a queste persone il sistema dava un messaggio di alert secondo il quale non avevano inserito le 3 annualità, ma in realtà erano state inserite, da qui il problema. Così come abbiamo segnalato che tra i concorsi non c’era quello del 2020 e anche questo è in via di risoluzione”.

Cosa fare se la piattaforma non fa correggere un errore?

Quanto alla questione della modifica dei titoli culturali, la sindacalista Uil ribadisce: “Il sistema in questo momento non fa eliminare né modificare i titoli che erano stati inseriti nel 2020. A queste persone, qualora volessero correggere, per esempio, una data errata, io consiglio: inserite negli allegati una dichiarazione in autotutela in cui rendete noto all’Amministrazione che il titolo inserito precedentemente riportava un errore per via di un refuso, e nella stessa dichiarazione fornite il dato corretto”.