GPS 2024-2026, il titolo di accesso per la prima fascia (TAB 3) del concorso ordinario viene valutato anche come ulteriore titolo

Una FAQ del Ministero dell’Istruzione e del Merito chiarisce un punto molto controverso rispetto il titolo di accesso dell’abilitazione da concorso ordinario per l’inserimento in I fascia GPS. Tale titolo di accesso potrà essere dichiarato e quindi valutato, anche come ulteriore titolo.

Titolo di accesso in TAB 3

È utile sapere che la tabella valutazione dei titoli della I fascia, nota come TAB 3, prevede l’attribuzione di 24 punti per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario ai sensi della voce A.2. Ciò avviene in aggiunta ai 12 punti che possono essere ottenuti in funzione del voto ai sensi della voce A.1. In buona sostanza il titolo di accesso in TAB 3 potrebbe valer, nel caso specifico suddetto, fino a 36 punti.

Altri 3 punti come ulteriore titolo

Nello specifico la FAQ ministeriale riguardante la valutazione del concorso ordinario come ulteriore titolo oltre il titolo abilitante di accesso, chiarisce che, anche coloro che hanno dichiarato il concorso come titolo abilitante utile per l’iscrizione alla I fascia della scuola secondaria di I e II grado, usufruendo dei 24 punti aggiuntivi del punto A.2, possono dichiarare lo stesso concorso anche nella voce B.6 della sezione ulteriori titoli, conseguendo in questo modo altri 3 punti.