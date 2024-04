GPS 2024/2026, pubblicazione dell’O.M. in arrivo: novità e scadenze

Dopo l’incontro tenutosi il 3 aprile 2024 tra rappresentanti dell’amministrazione e dei sindacati di categoria, sono emerse importanti modifiche alla bozza dell’Ordinanza Ministeriale sulle GPS. Queste modifiche richiedono una proroga dei termini di emanazione, per consentire al CSPI di esprimere il proprio parere.

Tempistiche della pubblicazione dell’O.M.

La pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale dovrebbe avvenire entro la metà di aprile. I soggetti interessati, sia per l’aggiornamento sia per nuove inclusioni, avranno 20 giorni di tempo per presentare domanda in modalità telematica in un’unica provincia per una o più GPS e relative graduatorie d’istituto, qualora siano in possesso dei requisiti necessari.

Le novità normative

Fra le novità che certamente trovano spazio nell’O.M., vi sono quelle introdotte da nuovi ordinamenti intervenuti prima della pubblicazione dell’O.M. per il biennio 2024/2026:

• Educazione motoria nella scuola primaria

• Accorpamento classi di concorso

• Acquisizione di 60 CFU

Educazione motoria nella scuola primaria

Il concorso abilitante per titoli ed esami per il reclutamento dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria, ancora in corso, dà la possibilità di accedere in prima fascia con riserva da sciogliere entro il 30 giugno. Qualora tale riserva non dovesse essere sciolta, gli stessi potranno produrre distinte domande per supplenze sia per la scuola secondaria di primo sia per la scuola secondaria di secondo grado a seguito dell’accorpamento delle classi di concorso A-48 e A – 49.

Accorpamento classi di concorso

Il D.M. 255, a firma congiunta del Ministro dell’Istruzione e del Merito e dell’Università e della ricerca, ha accorpato delle classi di concorso con il risultato che coloro che erano abilitati in una delle classi accorpate conseguono in automatico l’abilitazione nell’altra classe di concorso. Fermo restante la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. Ciò permette ai soggetti interessati di produrre domande per iscriversi nella GPS delle classi di concorso accorpate.

Eliminazione dei 24 CFU

A seguito dell’emanazione del DPCM avvenuta, il 4 agosto del 2023 e pubblicato il 25 settembre, al fine di conseguire l’abilitazione che darebbe diritto all’iscrizione in prima fascia, per i docenti di scuola secondaria, compresi gli insegnanti tecnico pratici, sono stati eliminati i 24 CFU quale titolo d’accesso alla seconda fascia GPS consentendo l’iscrizione con il solo titolo di studio.