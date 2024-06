Gps 2024/26, ultimissimi giorni per la compilazione. Le risposte ai vostri dubbi

Ancora due giorni per compilare in maniera corretta la domanda per le GPS 2024/26. Il termine ultimo è fissato per lunedì 10 giugno alle ore 23.59. L’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite le procedure informatizzate per una sola provincia​​.

Siamo ancora in attesa della decisione del MIM se dare una proroga oppure no. Come avevamo già anticipato, da qualche giorno era apparsa una notizia della Cisl Scuola Bari sulla propria pagina Facebook, post successivamente eliminato, in cui si dichiarava di una proroga delle domande GPS 2024/26 al 24 giugno. Dal MIM al momento non c’è nessuna smentita, ma nemmeno una conferma. Ricordiamo che il Ministero ha sempre sostenuto che non si sarebbe potuto dare più di 21 giorni di tempo per la presentazione istanza. Inoltre, bisogna ricordare che se dovesse esserci una proroga, l’ufficialità arriva il giorno prima o il giorno stesso della scadenza.

Compilazione domanda

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

La diretta della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda, di tutti i vari aspetti e delle informazioni utili per non sbagliare in questi ultimi giorni, ci siamo occupati nella diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 7 giugno alle ore 14,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (15:20) La sezione D nei titoli di preferenza è da flaggare?

✅ (18:20) Per i docenti di ruolo: nel caso di domanda di assegnazione provvisoria sulla CDC di titolarità e compilazione anche della istanza per GPS su altre cdc…una cosa esclude l’altra?

✅ (20:05) ho un diploma Itp sistema informativi aziendale. Posso inserirmi ? Se è sì in quale fascia

✅ (22:50) HO SUPERATO IL CONCORSO 2020 in EEEE. Per l’insegnamento della lingua inglese metto l’idoneità avuta al concorso o posso mettere la laurea in Lingue?

✅ (24:10) ho la laurea SFP e sono iscritto alla prima fascia GPS. Non ho fatto 5 anni di corso ma solo tre per una laurea pregressa. Quale durata devo inserire? 3 o 5 anni?

✅ (26:00) quindi non è possibile inserirsi in 1fascia con riserva senza esserci iscritto al percorso abilitante? Inoltre cone mai che alcune università riconosceranno solo 17 cfudei 24 per il perc.da 36?

✅ (27:20) vorrei sapere se il servizio civile nazionale antecedente al 2016 può essere inserito nei titoli di riserva avendo le medesime caratteristiche di quello universale?

✅ (29:25) Ma per chi ha fatto ricorso col servizio civile per i 12 punti per docenti in che sezione della domanda va’ dichiarato ciò?

✅ (32:05) Ieri è uscita una nota che parla di assunzioni da GPS per i posti carenti di candidati.. quindi per ADSS 0 posti in tutta Italia? È importante saperlo per la scelta della provincia…

✅ (34:15) sono docente A019 da 4 anni su sostegno. Nei titoli di servizio mi conviene importare la domanda i servizi svolti su ADSS o su A019. Il sostegno è servizio a-specifico?

✅ (36:00) chi è stato ammesso al terzo anno a scienze della formazione primaria che date deve inserire nella durata legale? Devono risultare 5 anni o si mettono date di immatricolazione e laurea?

✅ (38:10) Bisogna allegare il documento della riserva per la legge 68/99?

✅ (40:45) inserendo ex novo la A050 da abilitata, la ii fascia posso eliderla?

✅ (42:10) Per le graduatorie di istituto, la legge 68 mi da precedenze? Devo informare le singole segreterie portando documentazione?

✅ (44:30) mi sono abilitata con i 30 CFU, e sono specializzata sul sostegno, quale Tab devo compilare ( con laurea)?

✅ (46:30) è da tempo che sono in graduatoria e lavoro con supplenza brevi la mia domanda e ho il diploma magistrale abilitato sono in 2 fascia e giusto?

✅ (48:55) alla luce del decreto per assunzione da gps sul sostegno c’è possibilità concreta di un aumento del contingente o i posti disponibili saranno solo quelli messi a concorso che eventualmente dovessero restare scoperti?alla luce del decreto per assunzione da gps sul sostegno c’è possibilità concreta di un aumento del contingente o i posti disponibili saranno solo quelli messi a concorso che eventualmente dovessero restare scoperti?

✅ (51:20) quando si inserisce la specializzazione sostegno secondaria secondo grado come titolo culturale sulla materia, il sistema indica polivalente/ monovalente …cosa devo inserire?

✅ (52:40) Riguardo le classi accorpate, se ho il servizio in A012, lo stesso punteggio vale sia per A012 che per A022?

✅ (54:10) Avrò la specializzazione a fine giugno, faccio valere su EEEE o ADEE o indifferente?

✅ (55:00) inserimento a018 con abilitazione 30 cfu come mai in tab3 titoli mi inserisco con abilitazione ma non posso inserire punteggio laurea?

✅ (56:40) io mi inserisco in 1 fascia su sostegno, volevo chiedere se il diploma itp può essere dichiarato come altri titoli diversi dal titolo di accesso

✅ (58:30) Mi sono inserita in prima fascia A 18 con la riserva legge 68/99. Posso usufruirne anche se sono di ruolo e ho già usufruito in passato?

✅ (58:50) sono un docente di ruolo. ho altre 2 abilitazioni oltre a quell di ruolo. conviene inserirsi nelle GPS sfruttando queste due ulteriori abilitazioni? quale sarebbe il vantaggio?

✅ (59:35) Graduatoria adee II fascia compilata correttamente. Esce scritta in rosso “graduatoria inserita con riserva”. Errore di sistema?

✅ (01:02:55) Cosa comporta la 104 in II fascia per un parente entro il terzo grado? Ho più possibilità di lavorare vicino casa?

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti alla pagina dedicata GPS 2024/26.

Qui tutti i VIDEO TUTORIAL per la compilazione della domanda

LA GUIDA



















TITOLI VALUTABILI

Titoli valutabili I fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili II fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili I fascia scuola secondaria

Titoli valutabili II fascia scuola secondaria

Titoli valutabili I fascia ITP

Titoli valutabili II fascia ITP

Titoli valutabili I fascia sostegno

Titoli valutabili II fascia sostegno

Titoli valutabili I fascia personale educativo

Titoli valutabili II fascia personale educativo

LEGGI ANCHE

Chi è già incluso in graduatoria mantiene il punteggio?

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

Richiesta di inserimento in elenchi aggiuntivi

Valutazione dei titoli

Classi di concorso ad esaurimento

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

Entro quando si può fare ricorso contro l’Ordinanza?

Chi non può inserirsi nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto

Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

Conferimento delle supplenze brevi e temporanee

Quando si ricorre alle graduatorie d’istituto?

Rinuncia all’assegnazione delle supplenze e abbandono del servizio: le casistiche

Titoli valutabili per I e II fascia. SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI

Come vengono valutati i titoli di servizio

GPS 2024-2026, la pagina del Ministero con tutte le info