Gps 2024, quanti precari inseriti in graduatoria prima dell’apertura? I dati Gilda – TABELLA

Gps 2024, quanti precari inseriti in graduatoria prima dell’apertura? I dati Gilda...

Come sappiamo, l’aggiornamento nelle graduatorie provinciali delle supplenze, le Gps, è partito lo scorso 20 maggio e ci sarà tempo fino al 10 giugno. La Gilda degli Insegnanti Benevento ha elaborato alcuni dati molto interessanti.

Quanti docenti in Gps?

Il sindacato ha creato una tabella che fotografa il numero di docenti precari inseriti nelle Gps alla data dello scorso 19 aprile, prima dell’aggiornamento. I docenti inseriti sono divisi per provincia, per fascia e per posto o classe di concorso.

Il valore finale comprende anche gli eventuali aspiranti inseriti con riserva. Ciascun aspirante potrebbe essere presente in più graduatorie, per cui il numero totale è solo indicativo.

