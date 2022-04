GPS, date e inserimenti con riserva, oggi incontro al ministero

Giornata importante per il futuro di migliaia di aspiranti docenti. Si svolgerà infatti quest’oggi un incontro al ministero per concordare date e inserimenti con riserva delle graduatorie provinciali per le supplenze. Come sappiamo, il 2022 è l’anno della riapertura e dell’aggiornamento per i prossimi due anni scolastici.

Cosa sono le GPS

Le graduatorie GPS (graduatorie provinciali supplenze) sono state introdotte dal decreto n. 858 del 2020 a modifica della legge 124 del 1999. Il suddetto decreto ha inteso disciplinare le supplenze annuali (31 agosto) e le supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Resta fermo che i docenti inseriti nelle GAE hanno la precedenza per l’attribuzione delle supplenze sui posti disponibili fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.

Le suddette graduatorie sono stilate a livello provinciale e con l’obiettivo di coprire le cattedre e i posti d’insegnamento che siano effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre di ogni anno e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico.

Fasce GPS

Le graduatorie GPS si suddividono in due fasce per classi di concorso e per posti d’insegnamento.

Scuola infanzia e primaria posto comune

prima fascia

Possono chiedere di essere inseriti

i docenti in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e/o primaria

con laurea magistrale in scienze della formazione primaria.

seconda fascia

studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria al terzo anno con 150 CFU, al quarto anno con 200 CFU e al quinto anno con 250.

Scuola secondaria di primo e secondo grado posto comune

prima fascia

docente abilitato all’insegnamento nella classe di concorso per cui chiede l’iscrizione

ITP in possesso del titolo di abilitazione per la sua classe di concorso

seconda fascia

docenti senza abilitazione ma in possesso del titolo di studio per la classe di concorso per cui chiede l’iscrizione

ITP con titolo di studio accompagnato da:

24 CFU abilitazione in altra classe di concorso o per altro ordine di scuola essere stato inserito nella graduatoria d’istituto nel triennio precedente.

Posti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado

prima fascia

docenti che abbiano la specializzazione sul sostegno per il relativo ordine di scuola

seconda fascia

docenti che hanno svolto tre anni di servizio nel sostegno senza specializzazione nel relativo ordina di scuola per cui chiedono di partecipare

docenti abilitati già inseriti in seconda fascia per l’ordine di scuola richiesto.

Aggiornamento GPS

In attesa della pubblicazione del regolamento, di certo sappiamo che l’aggiornamento delle GPS avrà la durata di tre anni dall’anno scolastico 2022/2023 fino all’anno scolastico 2024/2025 e si svolgerà nella tarda primavera del 2022.