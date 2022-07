Gps e Gae, come procede la fase di pubblicazione?

Come sta procedendo la fase di pubblicazione delle Gae e delle Gps? A rispondere, nel corso dell’appuntamento de ‘La Tecnica risponde live’ di giovedì 7 luglio, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica:

“Si sta lavorando alacremente per la pubblicazione delle Gps, contemporaneamente sono aperte delle funzioni su Istanze online per dare conferma dei titoli di servizio e per quello che riguarda lo scioglimento delle riserve per la prima fascia ma nel frattempo, attraverso delle scuole polo, gli uffici scolastici provinciali stanno lavorando per mettere a punto la pubblicazione delle Gps che sono previste entro e non oltre la fine del mese di luglio. Dunque anche se non esiste una contemporaneità della pubblicazione in tutta Italia però la finestra dentro il quale in tutte le province verranno pubblicate le Gps è l’ultima settimana di luglio”.

“Tra il 21 e il 31 luglio tutti gli uffici scolastici pubblicheranno nei propri siti istituzionali le Gps. Ricordiamo che chi è interessato potrà seguire questa fase di pubblicazione attraverso il canale di Istanze online, vedendo l’evolversi della situazione. Queste risulteranno graduatorie definitive dalle quali poi il sistema informatizzato andrà a pescare per assegnare le supplenze di carattere annuale, cioè fino al 30 giugno o al 31 agosto”.

“Parallelamente alla pubblicazione delle Gps, negli uffici scolastici provinciali si sta lavorando per l’organico di fatto. I tempi di presentazione delle istanze delle 150 preferenze per le scuole e i posti disponibili devono camminare di pari passo in modo da poter poi utilizzare l’aspetto telematico dell’assegnazione delle supplenze”.

