GPS e GAE, ecco tutte le prossime tappe da non perdere [DIRETTA ore 16]

Dopo la domanda di aggiornamento delle GPS, la cui scadenza è stata il 31 maggio alle 23:59, le tappe di avvicinamento ad una probabile supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche sono ancora da effettuare tramite altre procedure telematiche. Anche la partita delle graduatorie ad esaurimento, per la composizione della I fascia delle graduatorie di Istituto, prevede un’ulteriore tappa. La Tecnica della Scuola ha previsto, proprio su questo argomento, una diretta specifica dal titolo: “GPS e GAE, le prossime tappe da non perdere” che andrà in onda, sui canali social Facebook e Youtube de La Tecnica della scuola, alle ore 16. Condurrà la diretta Daniele Di Frangia e saranno ospiti l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e l’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo.

SEGUI LA DIRETTA

Le tappe da non perdere

Le domande per le GaE e quelle per le GPS sono state già presentate con scadenza per le GaE il 4 aprile 2022 e per le GPS il 31 maggio 2022. Le due tipologie di graduatorie, quella ad esaurimento e quella provinciale per le supplenze, si sono finalmente riallineate dopo anni di sfasamento, la loro durata è valevole per il biennio 2022-2023 e 2023-2024. Mentre con le domande GPS si è già operata la scelta delle 20 scuole per la II e III fascia delle graduatorie di Istituto, manca ancora all’appello la scelta delle scuole della I fascia delle graduatorie di Istituto per gli aspiranti già presenti in GaE. Nel frattempo le graduatorie ad esaurimento delle varie province vengono pubblicate e la scelta delle scuole per la I fascia delle graduatorie di Istituto sarà fatta, con molta probabilità tra il mese di giugno e quello di luglio. Tra la fine di luglio e i primi di agosto, saranno sciolte le riserve inserite nelle domande GPS presentate entro il 31 maggio 2022. Molto probabilmente nella fase finale di luglio, o al massimo nella prima decade di agosto, verrà aperta l’area telematica per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS. Per cui entro il mese di agosto dovrebbero essere disponibili GaE e GPS, con relative preferenze, per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.