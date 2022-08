Gps e Gae, incarichi e supplenze: rispondiamo live ai vostri quesiti – DIRETTA 11/08 ore 16,30

Manca meno di una settimana alla scadenza per la presentazione delle 150 preferenze da parte dei docenti precari inseriti nelle graduatorie provinciali delle supplenze. Nel frattempo si stanno concludendo le 94.136 stabilizzazioni autorizzate dal Mef. Terminata la fase delle immissioni in ruolo, immediatamente dopo si passerà alla stipula dei contratti a tempo determinato riguardanti anche quest’anno un numero considerevole di cattedre: si prevedono almeno 150mila supplenze annuali fino al 30 giugno o 31 agosto 2023, di cui circa la metà su sostegno.

Per avere un quadro chiaro dell’iter procedurale che i supplenti devono seguire e per evitare spiacevoli disguidi derivanti da comunicazioni sulle scelte da prendere, La Tecnica della Scuola ha preparato una diretta per domani, giovedì 11 agosto, alle 16:30, utile a sciogliere i dubbi. Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Per gli ascoltatori la possibilità di porre le proprie domande durante la diretta, in onda sui canali Facebook e Youtube.

