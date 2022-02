GPS, nuovi inserimenti e aggiornamenti 2022-2023: ecco alcune risposte ai dubbi dei lettori

Eccoci all’appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori su GPS, nuovi inserimenti e aggiornamenti 2022-2023.

DOMANDA n. 1

Sono una neolaureata in informatica, quando potrò inserirmi nelle GPS per insegnare? Per quali classi di concorso potrò fare domanda di supplenza?

RISPOSTA

Possedendo la laurea magistrale LM-18 Informatica potrà inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze, note con l’acronimo GPS, facendo domanda nella prossima primavera 2022 (aprile/maggio) per il triennio 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. Potrà inserirsi nelle classi di concorso A-41 Scienze e tecnologie informatiche, A-47 Scienze matematiche applicate, A-26 matematica se possiede o integrerà 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08 e infine A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche avendo almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07

DOMANDA n. 2

Sono già inserita, con domanda fatta nell’agosto 2020, nelle GPS di Torino, quando potrò fare domanda nuovamente per trasferirmi di provincia?

RISPOSTA

Il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che nella prossima primavera riapriranno i termini per le domande di aggiornamento delle GPS. In tale occasione si potrà aggiornare il punteggio, fare eventualmente nuovi inserimenti in altre classi di concorso per cui si ha titolo e si potrà scegliere la nuova provincia dove trasferirsi.

DOMANDA n. 3

Chi ha acquisito o acquisirà l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno, potrà inserirsi in prima fascia GPS?

RISPOSTA

Chi al momento dell’aggiornamento delle GPS è già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o della specializzazione sul sostegno, potrà, senza dubbio, inserirsi in prima fascia per la classe di concorso in cui è abilitato o nella graduatoria di prima fascia del sostegno in caso di possesso della specializzazione. Chi invece tali titoli li dovrà conseguire entro il luglio 2022, sicuramente potrà entrare negli elenchi aggiuntivi di prima fascia. Non è dato sapere se consentiranno di inserirsi in prima fascia con riserva, nel caso si stia concludendo un concorso abilitante o un TFA.