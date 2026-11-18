La Graduatorie Provinciali per le Supplenze che si aggiornano ogni due anni, l’ultimo aggiornamento valevole per il biennio 2026-2028 è avvenuto nella finestra temporale dal 23 febbraio al 16 marzo 2026, verranno nuovamente aggiornate per il biennio 2028-2030 nella finestra temporale febbraio-marzo del 2028. Tali graduatorie denominate GPS sono composte da due fasce di merito, la prima e la seconda fascia. È utile ricordare che nel mese di aprile 2027 sarà possibile inserirsi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS validi per le supplenze dell’anno scolastico 2027/2028.

Prima fascia GPS

Le GPS, distinte in I e II fascia, sono costituite dagli aspiranti docenti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni presenti in apposita Ordinanza Ministeriale.

Per quanto riguarda le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria e ai posti di educazione motoria

nella scuola primaria sono suddivise in due fasce, di cui la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce, di cui la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. Tra questi soggetti rientrano anche i docenti diplomati ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) che abbiano conseguito l’abilitazione per la classe di concorso dell’allegata Tabella B al DPR 19/2016.

Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in due fasce, di cui la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado.

Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in due fasce, di cui la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Seconda fascia GPS

Per quanto riguarda la seconda fascia relativa ai posti comuni della scuola dell’infanzia e della primaria è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico di aggiornamento delle graduatorie, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza; la seconda fascia relativa ai posti di educazione motoria nella scuola primaria è costituita dai soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009.

La seconda fascia GPS dei posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre ad essere distinta per classi di concorso, è costituita dai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle classi di concorso.

La seconda fascia GPS dei posti di sostegno è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza per l’inclusione nelle GPS abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della Legge 124/1999 e che siano in possesso:

i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di studio abilitante;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

La seconda fascia GPS riguardante il personale educativo nelle istituzioni educative è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. inserimento nella seconda fascia delle GPS relative al biennio precedente a quello di aggiornamento delle GPS;

ii. abilitazione per la scuola primaria;

iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS-65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS-87, laurea magistrale in scienze

dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM-57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85;

iv. laurea in scienze dell’educazione L-19.