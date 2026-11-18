La proposta di sugli e-book scolastici, che impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50% del prezzo della versione cartacea, “è un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Scuola, che sarà votato oggi pomeriggio al Senato”. Lo ha affermato oggi, 18 novembre, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, come riporta Ansa.

La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha commentato così su Radio Radicale: “Il Governo darà parere favorevole all’emendamento. Credo che la norma piaccia a chi vuole favorire le famiglie subissate da costi. Modo concreto per aiutare le famiglie”.

Libri di testo, salta lo sconto del 50% nella Manovra 2027?

La norma sui libri di testo digitali stampabili a metà prezzo è uscita dalla Manovra ma verrà inserita nel decreto scuola. Un’Ansa del 4 novembre aveva riferito infatti che la commissione Bilancio della Camera ha chiesto lo stralcio dell’articolo 105 per ragioni di carattere ordinamentale. Si tratta di un rilievo sull’ammissibilità della disposizione nella manovra che non entra nel merito del giudizio sulla sua utilità ma che ha comunque l’effetto di rimuovere la norma.

Su Tecnica della Scuola avevamo presentato la proposta, evidenziando le difficoltà di garantire una sola copia cartacea, e poi discusso le obiezioni degli editori: costi della stampa, diritto d’autore e conseguenze sulla filiera. AIE e librai avevano espresso soddisfazione.

Frassinetti: “Libri di testo digitali? Norma stralciata, la ripresenteremo”

A dire la sua, ai microfoni di Rai Radio 1, all’interno della puntata del programma Radio anch’io era stata sempre Frassinetti: “Intanto la norma sull’editoria scolastica è stata stralciata dalla Commissione Bilancio della Camera. Non c’è una motivazione politica. Questa è una misura che FdI porta avanti per supportare il diritto allo studio. Abbiamo tutte le possibilità per ripresentarla, la Legge di Bilancio ha le sue regole tecniche, noi la ripresenteremo in altre forme”.

Floridia: “La situazione è grave, ma non seria”

“Se sulla questione dei libri digitali interviene pure Arianna Meloni, si vede che la situazione è grave, ma non seria”, è intervenuta la senatrice M5S Barbara Floridia. “Pare che FI sia contraria all’emendamento, quindi c’è fibrillazione. Niente di nuovo: nella maggioranza fanno finta di litigare, poi troveranno una quadra perché restare imbullonati alle poltrone prevale sempre su tutto. Detto questo, è surreale leggere la sorella di Giorgia parlare di ‘una battaglia di civilta’ per garantire il diritto allo studio e ‘far risparmiare alle famiglie’: ma lo sa che proprio il decreto Scuola esclude oltre 700mila ragazzi dal bonus libri?

“Ci risparmino questo teatrino indegno”

“Ma se lo ricorda che sono 4 anni e 5 manovre che il governo guidato da sua sorella non fa nulla per contrastare il caro-libri, lasciando le famiglie in balia di un salasso ogni settembre?”, prosegue Floridia. “Ora cosa è cambiato? Vogliono regolare qualche conto con le case editrici? Ci risparmino questo teatrino indegno. Se vogliono fare qualcosa di buono riestendano il bonus libri e ripristinino le ore di italiano tagliate negli istituti tecnici”, conclude la senatrice. “Cara Arianna, perchè non intervieni su questo?”.