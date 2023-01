GPS prima fascia inserimento negli elenchi aggiuntivi per le supplenze 2023/2024. Chi può iscriversi

L’O.M. 112 nel disporre l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze su posto comune e di sostegno e l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, ne ha previsto l’aggiornamento nel 2024.

Elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia

L’ordinanza specifica che nelle more della ricostituzione delle GPS nel 2024 per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

Vincolo per chi è già iscritto in GPS

Per gli aspiranti già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto.

Costituzione elenchi aggiuntivi

Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi e della definizione della relativa tempistica, dovrà essere emanato un decreto da parte del ministro dell’istruzione e del merito.

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati dovranno presentare la domanda per via telematica all’Ufficio Scolastico Territoriale competente il quale, per gli iscritti in seconda fascia, dopo aver validato la domanda d’inserimento nell’elenco aggiuntivo provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie d’istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

Contenuti del decreto

Il decreto ministeriale di prossima emanazione, deve regolamentare non solo le modalità di presentazione della domanda e la scadenza della stessa, ma anche la valutazione dei titoli conseguiti, l’eventuale possibilità d’inserimento di aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo anche se conseguito all’estero e il termine entro il quale sciogliere la riserva.