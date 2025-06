GPS prima fascia sostegno e GAE: docenti con titolo estero che hanno conseguito successivamente in Italia la specializzazione, sciolgono la riserva

Con la nota n° 140431 del 20 giugno 2025 il Ministro dell’istruzione e del Merito ha dettato disposizioni operative, in merito allo scioglimento della riserva, per quei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito all’estero e inseriti in GPS prima fascia con riserva.

La rinuncia al riconoscimento non incide sullo scioglimento della riserva

La nota, facendo espresso riferimento a comma 2-bis dell’art. 7 del decreto 71 del 2024 convertito in legge 106, e all’art. 7 comma 4 lettera e) dell’O.M. 88 del 2024, dispone, per i docenti che s’iscrivono al percorso INDIRE e che di fatto rinunciano alla richiesta di riconoscimento in Italia, non incide:

• Sullo scioglimento della riserva previsto con l’iscrizione nelle GPS prima fascia;

• Sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero;

• Non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Conseguimento del titolo in Italia

Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, , successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato , purché sia conseguito entro il 30 giugno e sciolta la riserva entro il 2 luglio del 2025.

Come sciogliere la riserva

Per sciogliere la riserva i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Italia, devono presentare una domanda dal 16 giugno al 2 luglio del 2025 esclusivamente in modalità telematica, accedendo sul portale “Istanze on line” con il possesso delle credenziali SPID o CIE. La domanda specifica da compilare è denominata “GPS-Istanza scioglimento riserva abilit. e/o special. e/o Metodi Differenziati El.Aggiuntivi”, raggiungibile tramite l’indirizzo ufficiale del Ministero.

Compito degli UST

Gli UST, ricevuta la comunicazione da parte degli interessati di aver conseguito la specializzazione in Italia, sciolgono la riserva e consolidano la posizione nelle GPS prima fascia sostegno o nelle GAE per il biennio 2024/2026.