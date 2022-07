Gps, quando si potranno scegliere le 150 preferenze? A cosa prestare attenzione?

Per quanto riguarda le Gps, attraverso le scuole polo, gli uffici scolastici provinciali stanno lavorando per mettere a punto la pubblicazione delle Gps: il tutto dovrebbe essere fatto entro il mese di luglio. A ipotizzarlo, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara nel nuovo appuntamento di Tecnica risponde LIVE di giovedì 7 luglio.

“Anche se non esiste la contemporaneità in tutta Italia – spiega il professore Ficara – la finestra è tuttavia rappresentata dall’ultima settimana di luglio, non si dovrebbe sforare nemmeno in agosto. Tutti gli uffici scolastici pubblicheranno sui propri siti le graduatorie provinciali, che potranno essere monitorate anche attraverso il canale delle istanze online”.

“Potranno essere rivisti gli errori materiali ma queste graduatorie saranno graduatorie definitive – precisa l’esperto Ficara -. A quel punto il sistema assegnerà le cattedre annuali, fino al 30 giugno o fino al 31 agosto”.

“Ricordiamo che le cattedre con organico di diritto o dell’autonomia sono quelle disponibili e vacanti fino al 31 agosto 2023 (con contratto a tempo determinato), mentre le cattedre disponibili ma non vacanti o comunque presenti nell’organico di fatto, anche se fossero vacanti, sono disponibili fino al 30 giugno 2023”.

L’ultima precisazione del professore Ficara: “Parallelamente alla pubblicazione delle Gps – conclude – negli uffici scolastici provinciali si sta lavorando per l’organico di fatto, perché fintanto che non c’è la disponibilità dei posti, non potranno essere assegnate le supplenze e siccome le due cose corrono su binari paralleli bisogna stare attenti. I tempi poi della presentazione dell’istanza delle 150 preferenze per le scuole e i posti disponibili devono camminare di pari passo, per beneficiare dell’aspetto telematico dell’assegnazione delle supplenze.”