Gps, rifiutare una chiamata comporta il depennamento anche dalle GI?

Cosa comporta il rifiuto di una chiamata per supplenza da Gps? Lo spiega il nostro esperto, l’avvocato specializzato in legislazione scolastica Dino Caudullo, nel corso della diretta della Tecnica della Scuola Live del 18 agosto.

RIVEDI LA DIRETTA

“Rifiutare una chiamata da Gps per una scuola inserita precedentemente, comporta il depennamento anche dalle graduatorie di istituto (GI) per tutte le altre classi di concorso? Ad esempio: se rifiuto un sostegno da Gps non mi chiameranno più da GI posto comune su materia?” è la domanda di una utente.

L’avvocato Caudullo risponde così: “Il caso di rifiuto della proposta dopo che era stata accettata è una tipologia diversa dall’abbandono della supplenza, perché il rifiuto dopo l’accettazione ma prima della presa di servizio determina l’impossibilità di ricevere supplenze sulla medesima classe di concorso dalla stessa graduatoria dalla quale si è stati convocati (in questo caso Gps) per l’anno scolastico corrente, ma consente di ricevere proposta per altre cdc o per altre graduatorie come le GI, quindi bisogna distinguere queste ipotesi dall’abbandono”.

E chiarisce: “L’abbandono della supplenza dopo avere preso servizio è un caso più grave perché non si potrà più essere chiamati dalla medesima graduatoria da cui si è stati chiamati ma non si potrà nemmeno più essere chiamati né dalla stessa graduatoria per tutte le cdc né dalle GI sempre per l’anno scolastico in corso”.